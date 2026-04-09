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Vide-grenier des Mouchelots Colombey les Deux Églises

Vide-grenier des Mouchelots Colombey les Deux Églises

Vide-grenier des Mouchelots Colombey les Deux Églises dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Village de Blaise

Ville : 52330 Colombey les Deux Églises

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Colombey les Deux Églises

Vide-grenier des Mouchelots

Village de Blaise Colombey les Deux Églises Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Tout public
Rendez-vous le 21 juin pour le vide grenier des Mouchelots.
Buvette et petite restauration sur place   .

Village de Blaise Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 54 69 82 

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English :

L’événement Vide-grenier des Mouchelots Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne de Chaumont

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