Vide-grenier des Mouchelots Colombey les Deux Églises
Vide-grenier des Mouchelots Colombey les Deux Églises dimanche 21 juin 2026.
Colombey les Deux Églises
Vide-grenier des Mouchelots
Village de Blaise Colombey les Deux Églises Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Tout public
Rendez-vous le 21 juin pour le vide grenier des Mouchelots.
Buvette et petite restauration sur place .
Village de Blaise Colombey les Deux Églises 52330 Haute-Marne Grand Est +33 6 82 54 69 82
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English :
L’événement Vide-grenier des Mouchelots Colombey les Deux Églises a été mis à jour le 2026-04-09 par Antenne de Chaumont
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