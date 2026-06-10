La Route du Rire 2026 Le Bacchus Rennes dimanche 6 septembre 2026.

La Route du Rire 2026 Le Bacchus Rennes Dimanche 6 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€

15h : 8ème Tremplin Open Mic du Festival La Route du Rire. Les humoristes ont quelques minutes pour convaincre le jury et le public. Un seul fera l’unanimité direction La Route du Rire 2027.

**15h : 8ème TREMPLIN Open Mic du Festival La Route du Rire.**

Les humoristes ont quelques minutes pour convaincre le Jury et le Public. Un seul fera l’unanimité direction La Route du Rire 2027 !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-06T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-06T18:00:00.000+02:00

1

https://laroutedurire.fr/billeterie/ contact@laroutedurire.fr https://laroutedurire.fr

Le Bacchus Le Bacchus, 3 Esplanade Julie Rose Calvé, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

