La Route du Rire 2026, Le Bacchus, Rennes

Informations pratiques

La Route du Rire 2026 Dimanche 6 septembre, 15h00 Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T15:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T15:00:00+02:00 – 2026-09-06T18:00:00+02:00

15h : 8ème TREMPLIN Open Mic du Festival La Route du Rire.

Les humoristes ont quelques minutes pour convaincre le Jury et le Public. Un seul fera l’unanimité direction La Route du Rire 2027 !

Le Bacchus Le Bacchus, 3 Esplanade Julie Rose Calvé, 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://laroutedurire.fr/billeterie/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@laroutedurire.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://laroutedurire.fr »}]

15h : 8ème Tremplin Open Mic du Festival La Route du Rire. Les humoristes ont quelques minutes pour convaincre le jury et le public. Un seul fera l’unanimité direction La Route du Rire 2027. Festival

RdR