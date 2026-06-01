Boucau

La rue aux enfants

Place Sémard Boucau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Initié par l’association Clavette & Cie en 2024, l’événement est organisé en partenariat avec la Ville et les associations locales.

Au programme deux rues et trois places entièrement piétonnes, le temps d’un mercredi après-midi. À pied, à vélo, en skate ou en trottinette, venez profiter d’un espace sécurisé, sans voiture, dédié aux jeux et à la bonne humeur.

L’objectif ? Permettre aux enfants de s’approprier la ville et ses rues pour y jouer, se rencontrer, et imaginer une ville apaisée et solidaire. .

Place Sémard Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : La rue aux enfants

L’événement La rue aux enfants Boucau a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays Basque