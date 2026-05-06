La rue aux enfants Le Conquet
La rue aux enfants Le Conquet mardi 7 juillet 2026.
Le Conquet
La rue aux enfants
Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Durant un temps, la rue sera rendue aux enfants et à leur famille en proposant diverses activités ludiques, sportives, artistiques et culturelles. Libre d’accès et ouvert à tous, sous la responsabilité des parents. .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04
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English : La rue aux enfants
L’événement La rue aux enfants Le Conquet a été mis à jour le 2026-05-06 par OT IROISE BRETAGNE
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