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La rue aux enfants Le Conquet

La rue aux enfants Le Conquet mardi 7 juillet 2026.

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Conquet

La rue aux enfants

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:00:00
fin : 2026-07-07 17:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Durant un temps, la rue sera rendue aux enfants et à leur famille en proposant diverses activités ludiques, sportives, artistiques et culturelles. Libre d’accès et ouvert à tous, sous la responsabilité des parents.   .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04 

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English : La rue aux enfants

L’événement La rue aux enfants Le Conquet a été mis à jour le 2026-05-06 par OT IROISE BRETAGNE

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