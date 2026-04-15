Le Conquet

Randonnée Presqu’ile de Kermorvan

Parking 2 Les Blancs Sablons Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 13:45:00

fin : 2026-07-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-07

Les Marcheurs du Corsen organisent des randonnées les mardis après-midi du mois de juillet. Un circuit d’environ 8 à 10km (~2h30) pour découvrir les chemins entre terre et mer du Pays d’Iroise. .

Parking 2 Les Blancs Sablons Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 95 52 18 00

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English : Randonnée Presqu’ile de Kermorvan

L’événement Randonnée Presqu’ile de Kermorvan Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-15 par OT IROISE BRETAGNE