La rue des artistes à Vire Normandie et parvis Notre Dame Vire Normandie

Informations pratiques

Vire Normandie

La rue des artistes à Vire Normandie

et parvis Notre Dame Rue Chaussée Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Le Comité d’animation de la gare revient avec la 6ème édition de la Rue des Artistes, création, exposition & rencontres artistiques tout au long de la journée peinture, sculpture, graff, céramique, musique, écriture et dessin…

Le Comité d’animation de la gare revient avec la 6ème édition de la Rue des Artistes, création, exposition & rencontres artistiques tout au long de la journée peinture, sculpture, graff, céramique, musique, écriture et dessin… .

et parvis Notre Dame Rue Chaussée Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 99 08 31 27

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English : La rue des artistes à Vire Normandie

The Station Events Committee is back with the 6th edition of ‘Rue des Artistes’, featuring creative workshops, exhibitions and artistic encounters throughout the day: painting, sculpture, graffiti, ceramics, music, writing and drawing…

L’événement La rue des artistes à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie