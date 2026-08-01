La rue des artistes à Vire Normandie et parvis Notre Dame Vire Normandie
samedi 29 août 2026 · et parvis Notre Dame · Vire Normandie
Informations pratiques
Vire Normandie
La rue des artistes à Vire Normandie
et parvis Notre Dame Rue Chaussée Vire Normandie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Le Comité d’animation de la gare revient avec la 6ème édition de la Rue des Artistes, création, exposition & rencontres artistiques tout au long de la journée peinture, sculpture, graff, céramique, musique, écriture et dessin…
Le Comité d’animation de la gare revient avec la 6ème édition de la Rue des Artistes, création, exposition & rencontres artistiques tout au long de la journée peinture, sculpture, graff, céramique, musique, écriture et dessin… .
et parvis Notre Dame Rue Chaussée Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 6 99 08 31 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La rue des artistes à Vire Normandie
The Station Events Committee is back with the 6th edition of ‘Rue des Artistes’, featuring creative workshops, exhibitions and artistic encounters throughout the day: painting, sculpture, graffiti, ceramics, music, writing and drawing…
L’événement La rue des artistes à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2026-08-12 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie