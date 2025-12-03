LA RUE KETANOU – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

LA RUE KETANOU Début : 2026-05-21 à 20:00. Tarif : – euros.

La Rue KétanouIls sont des centaines, des milliers aux concerts de La Rue Kétanou. Des fide`les, des avertis, des curieux, des convertis, toujours pre^ts a` marcher dans les refrains et les vers e´mancipe´s. Et tout est la`, dans cette histoire que raconte ce groupe et son public, dans ce partage complice qui continue de jouer les prolongations depuis plus de deux de´cennies.Un groupe reconnu et respecte´ pour son esthe´tique et sa probite´. Liberte´ de ton. Liberte´ d’inspiration. Liberte´ de temps aussi. Car ils sont comme c¸a, ces garc¸ons-la`, fantasques, aventureux, a` multiples de´tentes.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33