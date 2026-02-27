La Ruée des Fadas Paris Route des Férets Montalet-le-Bois

Montalet-le-Bois

La Ruée des Fadas Paris

Route des Férets Domaine de Forest Hill Montalet-le-Bois Yvelines

Tarif : 45 – 45 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-06-07 20:00:00

Date(s) :

2026-06-07

C’est une course à obstacles fun & sportive. Si certains obstacles peuvent être compliqués à passer, aucun n’est obligatoire. Cette Mud Run est parfaite pour s’amuser entre collègues ou amis tout en pratiquant une vraie activité sportive.

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Route des Férets Domaine de Forest Hill Montalet-le-Bois 78440 Yvelines Île-de-France +33 7 82 21 02 90 info@rueedesfadas.fr

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English :

It’s a fun & sporty obstacle course. While some obstacles can be tricky, none are compulsory. This Mud Run is the perfect way to have fun with colleagues or friends, while enjoying a real sporting activity.

L’événement La Ruée des Fadas Paris Montalet-le-Bois a été mis à jour le 2026-02-27 par Parc naturel régional du Vexin Français