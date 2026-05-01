Sours

La Ruée vers l’Orge à Sours Trail 2ème édition

3 Rue Parmentier Sours Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Après le succès de sa première édition, la Brasserie de Chandres organise son 2ème TRAIL La Ruée vers l’Orge .

Vincent Crosnier, créateur de la bière L’Eurélienne, et son équipe donnent rendez-vous aux coureurs, marcheurs et familles dans la cour de la ferme-brasserie.Familles

Un programme festif tout au long de la journée et il y en aura pour tous les goûts. De 9h00 à 12h30, matinée sportive pour les coureurs, marcheurs nordiques et randonneurs. Avec l’Aclam, participez à 4 courses différentes de 1,2km pour les enfants à 20km. Après l’effort, le réconfort ! A l’arrivée, chaque participant sera récompensé, et l’ambiance se prolongera dans la

cour de la ferme-brasserie autour de la buvette avec les bières L’Eurélienne et les sodas Apick. Les sportifs et les familles pourront se restaurer sur place autour de produits gourmands de fabrication locale saucissons et crackers apéritifs, frites et barbecue, gaufres, fraises et sorbets de Sours. La boutique de la brasserie sera exeptionnellement ouverte de 9h à 17h. .

3 Rue Parmentier Sours 28630 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 77 56

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English :

After the success of its first edition, the Brasserie de Chandres is organizing its 2nd TRAIL La Ruée vers l’Orge .

Vincent Crosnier, creator of L?Eurélienne beer, and his team will be welcoming runners, walkers and families to the courtyard of the brewery-farm.

L’événement La Ruée vers l’Orge à Sours Trail 2ème édition Sours a été mis à jour le 2026-04-29 par OT CHARTRES