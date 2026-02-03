La Saint Gargantua

Seuilly Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-07-18 16:00:00

2026-07-18

Les Vignerons de la rive gauche de Chinon s’unissent pour organiser un dîner gargantuesque aux couleurs de ce personnage hors norme de l’univers de Rabelais.

Qu’est-ce que la Saint Gargantua, événement organisé par les Vignerons de la Rive Gauche de Chinon ? Il s’agit de célébrer comme il se doit ce personnage rabelaisien hors norme et haut en couleurs. Cette manifestation à la fois bachique et champêtre s’adosse à la maison d’enfance de Rabelais La Devinière. Quoi de plus naturel que de célébrer autour d’un banquet gargantuesque les vins et les mets de la Rive Gauche de Chinon dans ce parfait décor. Les convives sont invités à rejouer le fameux banquet des Biens Ivres, la table généreuse dressée sous le chapiteau porte la convivialité, autour du bon goût, du bien vivre et du bel esprit. .

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18 contact@lanoblaie.fr

English :

Vignerons de la rive gauche de Chinon join forces to organize a gargantuan dinner in the colors of this extraordinary character from the world of Rabelais.

