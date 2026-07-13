Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

La Saint Simon

Centre-ville Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 09:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Salon de l’artisanat et des saveurs 34ème édition

La conférence ouvrira cette édition qui se poursuivra par le week-end du festival les 24 et 25 octobre 2026. .

Centre-ville Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement La Saint Simon Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme