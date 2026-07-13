AGENDA · Saint-Briac-sur-Mer
La Saint Simon Saint-Briac-sur-Mer
samedi 24 octobre 2026 · Saint-Briac-sur-Mer
Informations pratiques
Saint-Briac-sur-Mer
La Saint Simon
Centre-ville Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 09:00:00
fin : 2026-10-25 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Salon de l’artisanat et des saveurs 34ème édition
La conférence ouvrira cette édition qui se poursuivra par le week-end du festival les 24 et 25 octobre 2026. .
Centre-ville Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement La Saint Simon Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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