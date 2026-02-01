La Saint-Valentin au restaurant Le Cintra Le Cintra Aix-en-Provence
samedi 14 février 2026.
La Saint-Valentin au restaurant Le Cintra
Le samedi 14 février 2026 de 19h à 3h. Le Cintra 14 place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : Samedi 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-15 03:00:00
Le Restaurant Le Cintra, lieu emblématique d’Aix-en-Provence, vous attend pour la Saint-Valentin !Amoureux
Passez un moment sous le signe de l’amour et de la gourmandise avec leur menu concocté spécialement pour cette occasion.
Le Cintra 14 place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Le Cintra Restaurant, an iconic venue in Aix-en-Provence, awaits you for Valentine’s Day!
