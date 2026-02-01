La Saint-Valentin au restaurant Le Cintra Le Cintra Aix-en-Provence

La Saint-Valentin au restaurant Le Cintra

Le samedi 14 février 2026 de 19h à 3h. Le Cintra 14 place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : Samedi 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-15 03:00:00

2026-02-14

Le Restaurant Le Cintra, lieu emblématique d’Aix-en-Provence, vous attend pour la Saint-Valentin !Amoureux

Passez un moment sous le signe de l’amour et de la gourmandise avec leur menu concocté spécialement pour cette occasion.



Le menu est disponible est en téléchargement en bas de page. .

Le Cintra 14 place Jeanne d’Arc Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le Cintra Restaurant, an iconic venue in Aix-en-Provence, awaits you for Valentine’s Day!

L’événement La Saint-Valentin au restaurant Le Cintra Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence