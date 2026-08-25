La saison des ours Salle des Douits Barneville-Carteret

Informations pratiques

Barneville-Carteret

La saison des ours

Salle des Douits 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 16:00:00

fin : 2026-10-11 16:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Durée 25 min

Âge 12 mois +

Un livre s’ouvre sur une histoire une maison à l’orée de la forêt, un matin, au réveil.

De cette histoire s’échappe une fillette espiègle, personnage de papier.

Elle part à l’aventure, au cœur de l’hiver, observer la nature qui sommeille et le printemps qui approche et avec lui, tout qui se transforme… Inspiré du conte de Boucle d’Or, La saison des ours est un spectacle théâtral, à la poésie visuelle et sonore, pour accompagner l’imaginaire et la sensibilité en éveil des plus petits. .

Salle des Douits 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : La saison des ours

L’événement La saison des ours Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture