La saison des ours Salle des Douits Barneville-Carteret
dimanche 11 octobre 2026 · Salle des Douits · Barneville-Carteret
Informations pratiques
Barneville-Carteret
La saison des ours
Salle des Douits 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 16:00:00
fin : 2026-10-11 16:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Durée 25 min
Âge 12 mois +
Un livre s’ouvre sur une histoire une maison à l’orée de la forêt, un matin, au réveil.
De cette histoire s’échappe une fillette espiègle, personnage de papier.
Elle part à l’aventure, au cœur de l’hiver, observer la nature qui sommeille et le printemps qui approche et avec lui, tout qui se transforme… Inspiré du conte de Boucle d’Or, La saison des ours est un spectacle théâtral, à la poésie visuelle et sonore, pour accompagner l’imaginaire et la sensibilité en éveil des plus petits. .
Salle des Douits 11 Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : La saison des ours
L’événement La saison des ours Barneville-Carteret a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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