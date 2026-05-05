Visite guidée nocturne du phare, Cap de Carteret, Barneville-Carteret

Visite guidée nocturne du phare Samedi 19 septembre, 20h25 Cap de Carteret Manche

Durée 50 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:25:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:25:00+02:00 – 2026-09-19T21:15:00+02:00

Si la journée le phare de Carteret se fait discret pour laisser admirer le panorama qui l’entoure, la nuit, c’est bien cet édifice qui donne au lieu tout son caractère et attire notre attention. Par temps clair, sa lumière effleure celle de ses compères construits des deux côtés de la mer, sur les côtes françaises et les iles anglo-normandes. Que se racontent-il ? Nul ne le sait, à moins que les gardiens du phare aient réussi à en percer le mystère…

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Cotentin.

Cap de Carteret Cap de Carteret, 50270 Barneville-Carteret Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 08 05 32 02 00 »}]

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©Aymeric PICOT