UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Tessy-Bocage

La saison des ours Salle Poitou Tessy-Bocage

samedi 10 octobre 2026 · Salle Poitou · Tessy-Bocage

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle Poitou
Adresse
7 Place Jean-Claude Lemoine
Ville
50420 Tessy-Bocage
Département
Manche
Tarif

Tessy-Bocage

La saison des ours

Salle Poitou 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 17:00:00
fin : 2026-10-10 17:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Durée 25 min
Âge 12 mois +

Un livre s’ouvre sur une histoire une maison à l’orée de la forêt, un matin, au réveil.
De cette histoire s’échappe une fillette espiègle, personnage de papier.
Elle part à l’aventure, au cœur de l’hiver, observer la nature qui sommeille et le printemps qui approche et avec lui, tout qui se transforme… Inspiré du conte de Boucle d’Or, La saison des ours est un spectacle théâtral, à la poésie visuelle et sonore, pour accompagner l’imaginaire et la sensibilité en éveil des plus petits.   .

Salle Poitou 7 Place Jean-Claude Lemoine Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La saison des ours

L’événement La saison des ours Tessy-Bocage a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture

À voir aussi à Tessy-Bocage (Manche)