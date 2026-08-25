La saison des ours Hébécrevon Thèreval

Informations pratiques

Thèreval

La saison des ours

Hébécrevon 11 Rue Saint-Martin Thèreval Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 10:30:00

fin : 2026-10-07 11:00:00

Date(s) :

2026-10-07

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Un livre s’ouvre sur une histoire une maison à l’orée de la forêt, un matin, au réveil.

De cette histoire s’échappe une fillette espiègle, personnage de papier.

Elle part à l’aventure, au cœur de l’hiver, observer la nature qui sommeille et le printemps qui approche et avec lui, tout qui se transforme… Inspiré du conte de Boucle d’Or, La saison des ours est un spectacle théâtral, à la poésie visuelle et sonore, pour accompagner l’imaginaire et la sensibilité en éveil des plus petits.

Durée 25 min.

Âge 12 mois +. .

Hébécrevon 11 Rue Saint-Martin Thèreval 50180 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La saison des ours

L’événement La saison des ours Thèreval a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture