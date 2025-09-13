La saison du millet – Les Enfants sans souci Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS

La saison du millet – Les Enfants sans souci Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg PARIS jeudi 16 avril 2026.

À une époque préindustrielle, dans les bas fonds de Bushwack, se trouve une auberge qu’on appelle Le Bel Endroit où les âmes en marge ont élu domicile. Alors que sont célébrées les noces de Dolly, enfant chérie du bordel et Dean, cowboy carnassier repenti, l’arrestation de ce dernier met tout ce petit monde en péril.

Réservation auprès de l’accueil (01 40 28 18 48 – caleshalles@actisce.org)



Venez découvrir ce spectacle au centre Ruth Bader Ginsburg !

Du jeudi 16 avril 2026 au vendredi 17 avril 2026 :

vendredi

de 20h00 à 21h40

jeudi

de 20h00 à 21h40

payant

Tarif plein : 13 €

Tarif réduit : 11 €

Paiement sur place en espèces ou par chèque.

Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Ruth Bader Ginsburg 6-8 place Carrée, Forum des Halles 75001 PARIS

+33140281848 caleshalles@actisce.org https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/ https://www.facebook.com/centreruthbaderginsburg/