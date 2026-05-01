Sigalens

La saltimbanquerie

195 Chemin Dubouilh Sigalens Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

La Saltimbanquerie fête ses 1 an !

À cette occasion, venez célébrer avec nous ce mercredi.

À partir de 19h, profitez d’un concert gratuit avec La Plume, un groupe aux chansons festives et poétiques, pour petits et grands.

Sur place, vous trouverez également un espace dédié aux enfants, un bar ainsi que de quoi grignoter. .

195 Chemin Dubouilh Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine lasaltimbanquerie@gmail.com

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English : La saltimbanquerie

L’événement La saltimbanquerie Sigalens a été mis à jour le 2026-05-06 par La Gironde du Sud