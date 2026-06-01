Randonnée nocturne gourmande Sigalens
Randonnée nocturne gourmande Sigalens samedi 20 juin 2026.
Sigalens
Randonnée nocturne gourmande
Salle des fêtes Sigalens Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Randonnée nocturne gourmande Edition 2026 20 Juin à Sigalens
Nous vous avons préparé un super parcours encore cette année, sans oublier de vous concocter un très bon repas. Venez passer un moment inoubliable avec nous!!
Au programme
19h Vin d’honneur
19h30 Départ
4 étapes gourmandes, 1 jeu de piste pour les enfants, des animations.
Grâce à votre participation, vous aiderez l’association à poursuivre ses belles actions en faveur des enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux. .
Salle des fêtes Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 20 69 72 coeurdelou.asso@gmail.com
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English : Randonnée nocturne gourmande
L’événement Randonnée nocturne gourmande Sigalens a été mis à jour le 2026-06-03 par La Gironde du Sud
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