Sigalens

Randonnée nocturne gourmande

Salle des fêtes Sigalens Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Randonnée nocturne gourmande Edition 2026 20 Juin à Sigalens

Nous vous avons préparé un super parcours encore cette année, sans oublier de vous concocter un très bon repas. Venez passer un moment inoubliable avec nous!!

Au programme

19h Vin d’honneur

19h30 Départ

4 étapes gourmandes, 1 jeu de piste pour les enfants, des animations.

Grâce à votre participation, vous aiderez l’association à poursuivre ses belles actions en faveur des enfants hospitalisés au CHU de Bordeaux. .

Salle des fêtes Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 20 69 72 coeurdelou.asso@gmail.com

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English : Randonnée nocturne gourmande

L’événement Randonnée nocturne gourmande Sigalens a été mis à jour le 2026-06-03 par La Gironde du Sud