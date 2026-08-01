La sardine en fête Grande sardinade Chaillevette
samedi 15 août 2026 · Chaillevette
Informations pratiques
Chaillevette
La sardine en fête Grande sardinade
Port de Chaillevette Chaillevette Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 16:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Le samedi 15 août, la Sardine est de retour, nous l’attendions depuis un an et elle sera magnifique !!!
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Port de Chaillevette Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 94 09 91
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English :
On Saturday, August 15, La Sardine is back—we’ve been waiting for it for a year, and it’s going to be amazing!!!
L’événement La sardine en fête Grande sardinade Chaillevette a été mis à jour le 2026-07-31 par Royan Atlantique
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