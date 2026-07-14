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AGENDA · Chaillevette

Langoustinade Rue des fontaines Chaillevette

samedi 22 août 2026 · Rue des fontaines · Chaillevette

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Rue des fontaines
Adresse
Parc des Fontaines
Ville
17890 Chaillevette
Département
Charente-Maritime
Tarif
35 35 35

Chaillevette

Langoustinade

Rue des fontaines Parc des Fontaines Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

L’association la Santonine organise sa langoustinade !
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Rue des fontaines Parc des Fontaines Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 41 39 33  lasantonine17@gmail.com

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English :

The Santonine association organizes its langoustinade!

L’événement Langoustinade Chaillevette a été mis à jour le 2026-07-14 par Royan Atlantique

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