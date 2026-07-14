Langoustinade Rue des fontaines Chaillevette

Informations pratiques

Chaillevette

Langoustinade

Rue des fontaines Parc des Fontaines Chaillevette Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

L’association la Santonine organise sa langoustinade !

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Rue des fontaines Parc des Fontaines Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 41 39 33 lasantonine17@gmail.com

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English :

The Santonine association organizes its langoustinade!

L’événement Langoustinade Chaillevette a été mis à jour le 2026-07-14 par Royan Atlantique