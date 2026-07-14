AGENDA · Chaillevette
Langoustinade Rue des fontaines Chaillevette
samedi 22 août 2026 · Rue des fontaines · Chaillevette
Informations pratiques
Chaillevette
Langoustinade
Rue des fontaines Parc des Fontaines Chaillevette Charente-Maritime
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
L’association la Santonine organise sa langoustinade !
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Rue des fontaines Parc des Fontaines Chaillevette 17890 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 41 39 33 lasantonine17@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Santonine association organizes its langoustinade!
L’événement Langoustinade Chaillevette a été mis à jour le 2026-07-14 par Royan Atlantique
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