La Saucataise 2026 SAUCATS Saucats
dimanche 4 octobre 2026 · SAUCATS · Saucats
Informations pratiques
Saucats
La Saucataise 2026
SAUCATS 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 09:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Cette année l’USCS Athlétisme de SAUCATS organise la 4e édition de la SAUCATAISE en vous proposant 2 nouvelles distances par rapports aux éditions précédentes.
Ce sont donc 4 courses d’une distance respective de 5.6km, 11.6 km, 17.8km & 26km qui sont au programme.
Elles se déroulent sur un circuit d’une seule boucle et empruntant chemins, routes, bois des propriétés de la commune de SAUCATS et de la BRÈDE pour le circuit de 11.6KM, 17.6KM & 26KM.
Le départ sera donné devant la salle de spectacle de la RUCHE à Saucats aux horaires ci-dessous
09h00 pour le 26Km,
10h00 pour les courses 17KM & 10.5km
10h30 & 5.6km
Les 4 courses (5.6km, 11.6 km ; 17.8km & 26km) comptent pour le Challenge de la Communauté de communes de Montesquieu (règlement à part). Soit 4 courses les Foulées Saint-Selvaise, la Martillacaise, La SAUCATAISE, La Croisière des Bons Vins La brède. .
SAUCATS 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 84 92 70 uscsathletisme@gmail.com
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English : La Saucataise 2026
L’événement La Saucataise 2026 Saucats a été mis à jour le 2026-07-08 par Sud Bordeaux Tourisme
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