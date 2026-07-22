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AGENDA · Athesans-Étroitefontaine

La sauge Atelier Des plantes pour nous Athesans-Étroitefontaine

samedi 22 août 2026 · Athesans-Étroitefontaine

La sauge Atelier Des plantes pour nous Athesans-Étroitefontaine

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
70110 Athesans-Étroitefontaine
Département
Haute-Saône
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Athesans-Étroitefontaine

La sauge Atelier Des plantes pour nous

Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Atelier animé par Des plantes pour nous pour en découvrir plus sur la sauge.   .

Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 56 38 86 

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English : La sauge Atelier Des plantes pour nous

L’événement La sauge Atelier Des plantes pour nous Athesans-Étroitefontaine a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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