La Scène à vélos Gustus (Saint-Léger-en-Bray) Saint-Léger-en-Bray

Saint-Léger-en-Bray

La Scène à vélos Gustus (Saint-Léger-en-Bray)

1 Gr Grande Rue Saint-Léger-en-Bray Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

La Scène à Vélos repart en tournée avec Gustus ! Chantez, dansez, pédalez !

Découvrez la scène mobile et autonome en énergie de l’ASCA. Participez à la production d’électricité en pédalant pendant le concert !

Venez fêter l’été avec GUSTUS et leurs compositions festives et poétiques.

Ses influences allant de Thomas Fersen à Mano Solo, Gustus cherche le mot et l’émotion juste. Ses histoires nous parlent et nous transportent au gré de paysages intimes et colorés. Berçant et entraînant, la chaleur du bouzouki, des guitares, et la complicité des arrangements vocaux vous invitent dans le monde sensible de Gustus.

La Scène à Vélos repart en tournée avec Gustus ! Chantez, dansez, pédalez !

Découvrez la scène mobile et autonome en énergie de l’ASCA. Participez à la production d’électricité en pédalant pendant le concert !

Venez fêter l’été avec GUSTUS et leurs compositions festives et poétiques.

Ses influences allant de Thomas Fersen à Mano Solo, Gustus cherche le mot et l’émotion juste. Ses histoires nous parlent et nous transportent au gré de paysages intimes et colorés. Berçant et entraînant, la chaleur du bouzouki, des guitares, et la complicité des arrangements vocaux vous invitent dans le monde sensible de Gustus. .

1 Gr Grande Rue Saint-Léger-en-Bray 60155 Oise Hauts-de-France

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English :

La Scène à Vélos is back on tour with Gustus! Sing, dance, pedal!

Discover ASCA?s mobile, energy-sufficient stage. Help generate electricity by pedaling during the concert!

Celebrate summer with GUSTUS and their festive, poetic compositions.

With influences ranging from Thomas Fersen to Mano Solo, Gustus is always on the lookout for the right word and the right emotion. His stories speak to us and transport us through intimate, colorful landscapes. Lulling and catchy, the warmth of the bouzouki, the guitars and the complicity of the vocal arrangements invite you into Gustus? sensitive world.

L’événement La Scène à vélos Gustus (Saint-Léger-en-Bray) Saint-Léger-en-Bray a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis