La Schola Cantorum de Nantes – Concert Chœur et Piano Eglise Saint-Brice Basse-Goulaine

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-13 20:30 – 22:00

Gratuit : non 10 € à 15 € sur place : 10 € réduit / 15 €prévente : 10 € réduit / 13 €gratuit pour les moins de 10 ans Réservation : https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com/ Tout public

La Schola Cantorum de Nantes propose un ensemble de pièces du répertoire des 19e et 20e siècles pour faire découvrir quelques belles pages de musique française, américaine et allemande. Vous pourrez entendre Le Stabat mater de Rheinberger, compositeur allemand de la fin du 19e siècle, et un poème de Baudelaire mis en musique par Yves Castagnet, compositeur français du 20e siècle, parmi une dizaine d’œuvres accompagnées au piano par Laurence Chiffoleau sous la direction de Thierry Bréhu..

Eglise Saint-Brice Basse-Goulaine 44115

https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com



Afficher la carte du lieu Eglise Saint-Brice et trouvez le meilleur itinéraire

