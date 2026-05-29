Rencontre-lecture avec Mélissa Da Costa Ciné Pôle Sud Basse-Goulaine

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-02 19:00 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre de la 13e édition du Festival Culturissimo, le Ciné Pôle Sud de Basse-Goulaine (Route de Clisson) accueille, le mardi 2 juin 2026 à 19h, l’autrice Mélissa Da Costa pour une rencontre-lecture autour de son nouveau roman, « Fauves ». Devenue en quelques années l’autrice la plus lue de France, Mélissa Da Costa viendra présenter ce nouveau récit à l’écriture incandescente, accompagnée des comédiens Guillaume Beaujolais, Léonard Graviou et Stéphanie Yon. Ensemble, ils nous plongeront dans l’univers fascinant et haletant de ce roman qui explore l’emprise et la quête de liberté. Cet événement gratuit est porté par les Espaces Culturels E.Leclerc, dont le festival Culturissimo s’affirme comme un rendez-vous culturel majeur, proposant partout en France des rencontres avec des artistes de renom.

Ciné Pôle Sud Basse-Goulaine 44115

02 28 00 98 98 http://www.cinepolesud.fr/



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