La science en s’amusant, Le Féru des sciences, Jarville-la-Malgrange

La science en s’amusant Samedi 23 mai, 18h00 Le Féru des sciences Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Toutes les 15 minutes sont proposées différentes animations pour les enfants à partir de 3 et 6 ans : sur l’eau, le sable, la flotabilité, la densité…

Le Féru des sciences 1 avenue du Général de Gaulle, 54140 Jarville-la-Malgrange, France Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0383152770 https://www.leferudessciences.eu/accueil Objets originaux et maquettes d’instruments, outils, machines de production ou de transformation du fer, produits finis, armes, objets d’art, documents iconographiques, sont présentés par sections chronologiques, avec trois étapes essentielles, de 1500 av. J.-C. jusqu’au XXe siècle.

Des expériences courtes et ludiques pour vous faire découvrir la science autrement.