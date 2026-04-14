La Scolarité à Vélo, Groupe scolaire Marcel Clement, La Motte-du-Caire

La Scolarité à Vélo 5 et 7 mai Groupe scolaire Marcel Clement Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T13:00:00+02:00 – 2026-05-05T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-07T13:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00

Tous celà ce passe à l’école,pour l’école et pour que les enfants puissent passer un bon moment autour du monde du vélo et pouvoir partager cette activité avec leurs parents et pour celà j’interviens deux après midi par semaine au moi de mai et juin . Et on propose aux familles des enfants de l’école,des sorties vélo pour prtager cette bonne humeur autour du vélo.

Groupe scolaire Marcel Clement Route du pré long , 04250 la motte du Caire La Motte-du-Caire 04250 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0678782242 »}, {« type »: « email », « value »: « cyril.lagarde3@orange.fr »}]

Découvrir, Apprendre, faire du Vélo avec tous le Respect et les Règles que sa Implique, car le Vélo est le 1er moyen de se Déplacer en toute Autonomie et de Profiter avec sa Famille.