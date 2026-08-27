La semaine bleue marche bleue Maison de retraite Albodi Bardos
jeudi 8 octobre 2026 · Maison de retraite Albodi · Bardos
Informations pratiques
Bardos
La semaine bleue marche bleue
Maison de retraite Albodi 1 place des commerces Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:00:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
La Semaine Bleue est la semaine nationale des retraités et personnes âgée, l’occasion de créer des liens entre générations.
A cette occasion ,les 3 écoles, le club Bethi Aintzina, le Cias, la crèche Eihartzea, la maison de retraite Albodi, vous proposent une déambulation dans le village, une animation musicale et un goûter partagé au rez de chaussée du château Salha. .
Maison de retraite Albodi 1 place des commerces Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 80 59
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English : La semaine bleue marche bleue
L’événement La semaine bleue marche bleue Bardos a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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