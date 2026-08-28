Octobre rose Rez de chaussée Bardos

Informations pratiques

Bardos

Octobre rose

Rez de chaussée Château Salha Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

À l’occasion d’Octobre Rose, la commune se mobilise pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Au programme

– Flash mob d’échauffement animée par Justine

– 3 parcours de randonnée organisée par Ihesaldi

– Animation musicale

– Grillades organisées par l’école publique P.Laborde

– Jeux géants en bois par Côte et Jeux 64 de Bardos

Une belle occasion de se retrouver et de soutenir ensemble cette cause importante. .

Rez de chaussée Château Salha Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 26 04 bardosenscene@gmail.com

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English : Octobre rose

L’événement Octobre rose Bardos a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque