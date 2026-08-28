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Octobre rose Rez de chaussée Bardos

samedi 17 octobre 2026 · Rez de chaussée · Bardos

Octobre rose Rez de chaussée Bardos

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Rez de chaussée
Adresse
Château Salha
Ville
64520 Bardos
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bardos

Octobre rose

Rez de chaussée Château Salha Bardos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

À l’occasion d’Octobre Rose, la commune se mobilise pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Au programme
– Flash mob d’échauffement animée par Justine
– 3 parcours de randonnée organisée par Ihesaldi
– Animation musicale
– Grillades organisées par l’école publique P.Laborde
– Jeux géants en bois par Côte et Jeux 64 de Bardos
Une belle occasion de se retrouver et de soutenir ensemble cette cause importante.   .

Rez de chaussée Château Salha Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 26 04  bardosenscene@gmail.com

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English : Octobre rose

L’événement Octobre rose Bardos a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque

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