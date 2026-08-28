Octobre rose Rez de chaussée Bardos
samedi 17 octobre 2026 · Rez de chaussée · Bardos
Informations pratiques
Bardos
Octobre rose
Rez de chaussée Château Salha Bardos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
À l’occasion d’Octobre Rose, la commune se mobilise pour soutenir la lutte contre le cancer du sein. Au programme
– Flash mob d’échauffement animée par Justine
– 3 parcours de randonnée organisée par Ihesaldi
– Animation musicale
– Grillades organisées par l’école publique P.Laborde
– Jeux géants en bois par Côte et Jeux 64 de Bardos
Une belle occasion de se retrouver et de soutenir ensemble cette cause importante. .
Rez de chaussée Château Salha Bardos 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 26 04 bardosenscene@gmail.com
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English : Octobre rose
L’événement Octobre rose Bardos a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Pays Basque
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