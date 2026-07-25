La Sentheimoise Sentheim
dimanche 4 octobre 2026 · Sentheim
Informations pratiques
Sentheim
La Sentheimoise
Sentheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Participez à la Marche Octobre Rose de Sentheim et mobilisez-vous pour une belle cause dans une ambiance conviviale et solidaire. Que vous soyez marcheur occasionnel ou passionné, venez partager un moment de détente, d’échange et de soutien à la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, faisons de chaque pas un geste d’espoir et de solidarité.
Participez à la Marche Octobre Rose de Sentheim et mobilisez-vous pour une belle cause dans une ambiance conviviale et solidaire. Que vous soyez marcheur occasionnel ou passionné, venez partager un moment de détente, d’échange et de soutien à la lutte contre le cancer du sein. Ensemble, faisons de chaque pas un geste d’espoir et de solidarité. .
Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est sentheim.animations@gmail.com
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English :
Join the Sentheim Pink October Walk and get involved in a great cause in a friendly and supportive atmosphere. Whether you’re a casual walker or a passionate enthusiast, come share a moment of relaxation, connection, and support in the fight against breast cancer. Together, let’s make every step a gesture of hope and solidarity.
L’événement La Sentheimoise Sentheim a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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