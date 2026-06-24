Informations pratiques

Sentheim

Marché aux puces

Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02 16:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez chiner et faire des bonnes affaires lors de ce traditionnel marché aux puces où une multitude de trésors vous attendent. Buvette et petite restauration sur place.

Venez chiner et faire des bonnes affaires lors de ce traditionnel marché aux puces où une multitude de trésors vous attendent. Buvette et petite restauration sur place. 0 .

Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 05 62 06 fcsentheim@gmail.com

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English :

Come and bargain at this traditional flea market, where a multitude of treasures await you. Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché aux puces Sentheim a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach