Sentheim

Train Doller Western

Rue de la Gare Sentheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Bienvenue à bord du Doller Railroad ! Embarquez en train à vapeur pour une aventure 100 % Western de Cernay St André à Sentheim. Spectacle équestre en plein champ, animations et ambiance Far West à l’arrivée, avec foodtrucks en gare. Déguisements conseillés ! Sur réservation via la billetterie en ligne https://www.train-doller.org/

BIENVENUE À BORD DU DOLLER RAILROAD ! NOUVELLE ANNÉE, NOUVELLE AVENTURE !

Cap à l’Ouest sauvage… tenez vos chapeaux, le départ est imminent !

Mesdames, messieurs, cowboys, cowgirls et âmes intrépides, embarquez à bord du légendaire train à vapeur tout droit sorti du début du XX¿ siècle. Une épopée poussiéreuse vous attend, entre rails brûlants et horizons sans fin…

Avis important de la Compagnie Ferroviaire La Doller Railroad décline toute responsabilité pour ce qui pourrait survenir durant ce voyage.

Installez-vous confortablement… La conquête de l’Ouest commence maintenant. Mais restez sur vos gardes…

Trajet De Cernay St André (Cernhill) à Sentheim (Senthown)

Préparez vos bottes, sortez vos chapeaux

Le train s’élance sans escale à travers plaines et collines, jusqu’au cœur de l’Ouest sauvage…

Premier arrêt un spectacle en plein champ, là où la poussière danse avec les sabots !

Voltige, cascades et chevaux lancés au galop… Un show équestre impressionnant, réalisé par de vrais pros du rodéo !

Terminus à Senthown, où l’ambiance Western prend vie

Animations, rires, et même Contes Indiens… Préparez-vous à vivre comme dans les vieux films de l’Ouest !

Déguisements fortement conseillés

Que vous soyez shérif, hors-la-loi, danseuse de saloon ou chercheur d’or, venez comme vous êtes… tant que vous êtes dans le thème !

Et pour rassasier vos estomacs de cow-boys affamés des foodtrucks vous attendent en gare de Senthown, notre terminus, prêts à dégainer les barquettes de frites, knack et autre… du Far West !

Sur réservation via la billetterie en ligne. .

Rue de la Gare Sentheim 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 6 04 46 48 60

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English :

Welcome aboard the Doller Railroad! Hop on the steam train for a 100% Western adventure from Cernay-Saint-André to Sentheim. Enjoy an equestrian show in the open field, entertainment, and a Wild West atmosphere upon arrival, with food trucks at the station. Costumes are encouraged! Reservations required via the online ticket office: https://www.train-doller.org/

L’événement Train Doller Western Sentheim a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach