Informations pratiques

Savigny-en-Septaine

La Septaine fait son cinéma

Chemin de Chenevière Savigny-en-Septaine Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Projection en plein air du film En Fanfare d’Emmanuel Courcol

Restauration et buvette

Ouverture du site à 19h30 le vendredi 31 juillet 2026

Réservation conseillée 5 .

Chemin de Chenevière Savigny-en-Septaine 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 80 77 service-evenementiel@cc-laseptaine.fr

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English :

L’événement La Septaine fait son cinéma Savigny-en-Septaine a été mis à jour le 2026-07-06 par BERRY