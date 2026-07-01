La Septaine fait son cinéma Savigny-en-Septaine
vendredi 31 juillet 2026 · Savigny-en-Septaine
Informations pratiques
Savigny-en-Septaine
La Septaine fait son cinéma
Chemin de Chenevière Savigny-en-Septaine Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Projection en plein air du film En Fanfare d’Emmanuel Courcol
Restauration et buvette
Ouverture du site à 19h30 le vendredi 31 juillet 2026
Réservation conseillée 5 .
Chemin de Chenevière Savigny-en-Septaine 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 80 77 service-evenementiel@cc-laseptaine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement La Septaine fait son cinéma Savigny-en-Septaine a été mis à jour le 2026-07-06 par BERRY