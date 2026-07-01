Informations pratiques

Vornay

La Septaine fait son cinéma Super Papa

La Suée Vornay Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La Communauté de Communes de La Septaine vous propose cet été des séances de cinéma en plein air

Projection en plein air du film Super Papa de Léa Lando

Restauration et buvette

Ouverture du site à 19h30 le vendredi 10 juillet 2026

Réservation conseillée 5 .

La Suée Vornay 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 80 77 service-evnementiel@cc-laseptaine.fr

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English :

The La Septaine Community of Municipalities is offering outdoor movie screenings this summer

L’événement La Septaine fait son cinéma Super Papa Vornay a été mis à jour le 2026-07-03 par BERRY