La Septaine fait son cinéma Super Papa Vornay
vendredi 10 juillet 2026 · Vornay
Informations pratiques
Vornay
La Septaine fait son cinéma Super Papa
La Suée Vornay Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
La Communauté de Communes de La Septaine vous propose cet été des séances de cinéma en plein air
Projection en plein air du film Super Papa de Léa Lando
Restauration et buvette
Ouverture du site à 19h30 le vendredi 10 juillet 2026
Réservation conseillée 5 .
La Suée Vornay 18130 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 69 80 77 service-evnementiel@cc-laseptaine.fr
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English :
The La Septaine Community of Municipalities is offering outdoor movie screenings this summer
L’événement La Septaine fait son cinéma Super Papa Vornay a été mis à jour le 2026-07-03 par BERRY