La Sereine : Histoire et architecture d’une longère traditionnelle, La Sereine, Loison-sur-Créquoise

La Sereine : Histoire et architecture d’une longère traditionnelle Dimanche 28 juin, 15h00 La Sereine Pas-de-Calais

Gratuit, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:30:00+02:00

Édifiée au creux de la vallée de la Créquoise dans la première moitié du XVIIIe siècle, La Sereine est une longère traditionnelle organisée autour d’une grange et de ses dépendances.

Accompagnés des propriétaires qui ont à coeur de conserver le charme de l’ancien tout en conciliant confort et normes énergétiques actuelles, vous découvrirez le projet de restauration de l’habitation ainsi que l’histoire et l’architecture des maisons rurales typiques de l’Artois et de Picardie.

La visite a lieu à 15h et dure environ 1h30. Elle se fait uniquement sur réservation.

Il faudra vous garer dans le centre du village et rejoindre La Sereine à pied.

La Sereine 26 rue Tille, Loison-sur-Créquoise Loison-sur-Créquoise 62990 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lasereine.fermettepicarde@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 79 83 42 66 »}]

Édifiée au creux de la vallée de la Créquoise dans la première moitié du XVIIIe siècle, La Sereine est une longère traditionnelle organisée autour d’une grange et de ses dépendances. patrimoine architecture:ruralité