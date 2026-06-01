La serre Patrimoniale : un don à la Ville, Serres municipales de Bergerac, Bergerac

La serre Patrimoniale : un don à la Ville Samedi 6 juin, 09h00 Serres municipales de Bergerac Dordogne

Dans la limite des places disponible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Les serres de production et la serre de collection ouvrent exceptionnellement leurs portes. Venez découvrir les coulisses de la production florale de Bergerac !

Serres municipales de Bergerac Rue Jean Nicot, Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 63 04 13 http://bergerac.fr Les serres municipales de Bergerac s’enorgueillissent de cette belle collection de plantes tropicales issues du don en 1998 d’un horticulteur bergeracois, Henri Legrand. Dès les années 1965, ce passionné fait prospérer localement ces espèces exotiques dans des serres chauffées. Ce don représente un fonds végétal de plus de 150 espèces sur 350 m2 d’une grande valeur patrimoniale, qui vient enrichir la production florale de la ville.

Les serres de production et la serre de collection ouvrent exceptionnellement leurs portes. Venez découvrir les coulisses de la production florale de Bergerac !

Ville de Bergerac