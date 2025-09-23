Club Bacchus Quai Cyrano Bergerac

Club Bacchus Quai Cyrano Bergerac lundi 1 juin 2026.

Club Bacchus

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Vivez une expérience oenologique autour d’un parcours de découvertes initiations formation à la dégustation des vins de Bergerac et Duras dans des domaines partenaires.

En date du 1er juin

Jeux de dégustation, testez vos connaissances.

Possibilité d’acheter à la séance jusqu’au 1er déc. (tarif unitaire de 40€ ).

*Les contenus et les dates des séances sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

