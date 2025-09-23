Club Bacchus Quai Cyrano Bergerac
Club Bacchus Quai Cyrano Bergerac lundi 1 juin 2026.
Club Bacchus
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne
Vivez une expérience oenologique autour d’un parcours de découvertes initiations formation à la dégustation des vins de Bergerac et Duras dans des domaines partenaires.
En date du 1er juin
Jeux de dégustation, testez vos connaissances.
Possibilité d’acheter à la séance jusqu’au 1er déc. (tarif unitaire de 40€ ).
*Les contenus et les dates des séances sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. .
Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
