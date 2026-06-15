Saint-Julien-de-Jonzy

La Sève Festival

Lieu dit l’Enfer Saint-Julien-de-Jonzy Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Dans un écrin de verdure à St-Julien de Jonzy, venez découvrir notre programmation aux petits oignons d’artistes de théâtre et musique, dans une ambiance familiale et bucolique !

Samedi 11 juillet

16h30 ouverture des portes

18h Casse Pompom

19h30 Bazar et Bémol

21h30 Sibaritas de la Calle

23h30 Ice Room

01h DJ Feyynt

Dimanche 12 juillet

10h Olivier Fonteneau

11h30 Match d’Impro

13h30 Niaramy Trio

15h Christian Dubouis (Seul en Scène)

16h30 Asalu

18h Zoonra

+ intermèdes de Michel Cornier

Il y aura aussi des foodtrucks, une buvette avec de la bière locale, du vin local, des softs locaux, des sourires locaux, de quoi camper, des animations pour les enfants … bref de quoi passer un joyeux week-end à la campagne ! .

Lieu dit l’Enfer Saint-Julien-de-Jonzy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté assolaseve71@gmail.com

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English : La Sève Festival

L’événement La Sève Festival Saint-Julien-de-Jonzy a été mis à jour le 2026-06-15 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III