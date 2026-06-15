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La Sève Festival Saint-Julien-de-Jonzy

La Sève Festival Saint-Julien-de-Jonzy samedi 11 juillet 2026.

Adresse : Lieu dit l'Enfer

Ville : 71110 Saint-Julien-de-Jonzy

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 15 15 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Julien-de-Jonzy

La Sève Festival

Lieu dit l’Enfer Saint-Julien-de-Jonzy Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12

Dans un écrin de verdure à St-Julien de Jonzy, venez découvrir notre programmation aux petits oignons d’artistes de théâtre et musique, dans une ambiance familiale et bucolique !

Samedi 11 juillet
16h30 ouverture des portes
18h Casse Pompom
19h30 Bazar et Bémol
21h30 Sibaritas de la Calle
23h30 Ice Room
01h DJ Feyynt

Dimanche 12 juillet
10h Olivier Fonteneau
11h30 Match d’Impro
13h30 Niaramy Trio
15h Christian Dubouis (Seul en Scène)
16h30 Asalu
18h Zoonra
+ intermèdes de Michel Cornier

Il y aura aussi des foodtrucks, une buvette avec de la bière locale, du vin local, des softs locaux, des sourires locaux, de quoi camper, des animations pour les enfants … bref de quoi passer un joyeux week-end à la campagne !   .

Lieu dit l’Enfer Saint-Julien-de-Jonzy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   assolaseve71@gmail.com

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English : La Sève Festival

L’événement La Sève Festival Saint-Julien-de-Jonzy a été mis à jour le 2026-06-15 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III

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