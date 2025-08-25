La Singulière rencontre MPAA/La Canopée Paris

La Singulière rencontre MPAA/La Canopée Paris samedi 10 janvier 2026.

Cette rencontre est organisée par la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateur (FNCTA) et la MPAA.

Stéphane

Jaubertie, l’auteur invité, assistera avec le public aux lectures

d’extraits de ses œuvres par des comédiens et comédiennes de théâtre

amateur.

La Maison des Pratiques Artistiques Amateurs C’est un établissement culturel de la Ville de Paris qui a pour mission d’encourager, de développer et de valoriser les pratiques artistiques amateurs à l’échelle de Paris et du Grand Paris.

La Singulière Rencontre est un entretien privilégié avec une figure de l’écriture dramatique contemporaine.

Le samedi 10 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

début : 2026-01-10T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-10T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-10T19:00:00+02:00_2026-01-10T21:00:00+02:00

MPAA/La Canopée 10, passage de La Canopée 75001 Paris

+33185530210 lacanopee@mpaa.fr https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs https://www.facebook.com/maisondespratiquesartistiquesamateurs