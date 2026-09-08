La sirène à barbe Troyes
mardi 29 décembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
La sirène à barbe
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 22 – 22 – 22 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-29 21:00:00
fin : 2026-12-29
Date(s) :
2026-12-29
Découvrez le Drag-Show de La Sirène, où nos fabuleuses Dragqueens vous transportent dans un univers glamour, sexy et impertinent, où la performance vocale, physique et humoristique atteint des sommets éblouissants ! Nos artistes vous offrent une soirée inoubliable, où la sensualité subtile se mêle à l’humour grinçant et aux paillettes qui scintillent de toutes parts. Préparez-vous à être éblouis par des numéros à couper le souffle, des costumes époustouflants et une ambiance électrisante qui vous fera danser sur votre siège ! Le Drag-Show de La Sirène le spectacle qui va vous faire oublier tous les autres !
Si vous êtes déjà venus les voir, n’hésitez pas à revenir il y a du nouveau à chaque représentation ! .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement La sirène à barbe Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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