UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Troyes

La sirène à barbe Troyes

mardi 29 décembre 2026 · Troyes

La sirène à barbe Troyes

Informations pratiques

Début
mardi 29 décembre 2026
Fin
mardi 29 décembre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
22 22 22 Tarif de base plein tarif

Troyes

La sirène à barbe

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 22 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-29 21:00:00
fin : 2026-12-29

Date(s) :
2026-12-29

Découvrez le Drag-Show de La Sirène, où nos fabuleuses Dragqueens vous transportent dans un univers glamour, sexy et impertinent, où la performance vocale, physique et humoristique atteint des sommets éblouissants ! Nos artistes vous offrent une soirée inoubliable, où la sensualité subtile se mêle à l’humour grinçant et aux paillettes qui scintillent de toutes parts. Préparez-vous à être éblouis par des numéros à couper le souffle, des costumes époustouflants et une ambiance électrisante qui vous fera danser sur votre siège ! Le Drag-Show de La Sirène le spectacle qui va vous faire oublier tous les autres !

Si vous êtes déjà venus les voir, n’hésitez pas à revenir il y a du nouveau à chaque représentation !   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement La sirène à barbe Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

À voir aussi à Troyes (Aube)