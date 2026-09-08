Informations pratiques

Troyes

La sirène à barbe

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 22 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-29 21:00:00

fin : 2026-12-29

Date(s) :

2026-12-29

Découvrez le Drag-Show de La Sirène, où nos fabuleuses Dragqueens vous transportent dans un univers glamour, sexy et impertinent, où la performance vocale, physique et humoristique atteint des sommets éblouissants ! Nos artistes vous offrent une soirée inoubliable, où la sensualité subtile se mêle à l’humour grinçant et aux paillettes qui scintillent de toutes parts. Préparez-vous à être éblouis par des numéros à couper le souffle, des costumes époustouflants et une ambiance électrisante qui vous fera danser sur votre siège ! Le Drag-Show de La Sirène le spectacle qui va vous faire oublier tous les autres !



Si vous êtes déjà venus les voir, n’hésitez pas à revenir il y a du nouveau à chaque représentation ! .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement La sirène à barbe Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne