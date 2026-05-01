Pont-de-Ruan

La Société Secrète de l’Amour

Vaugarni Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 16:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

DIMANCHE 31 mai à 16h

La Société Secrète de l’Amour Par la compagnie Rag Baggnie Bag

Bouchon le clown et Bichon l’assistant couteau-suisse ont besoin du public pour poursuivre leur recherche autour de cette performance initiatique qui aimerait trouver un goûteux équilibre entre jubilation, mystè

DIMANCHE 31 mai à 16h

La Société Secrète de l’Amour Par la compagnie Rag Baggnie Bag

Bouchon le clown et Bichon l’assistant couteau-suisse ont besoin du public pour poursuivre leur recherche autour de cette performance initiatique qui aimerait trouver un goûteux équilibre entre jubilation, mystère et profondeur révolutionnaire.

A 16h pétante on commence ce qui sera un va et vient entre quelques parties très écrites et de grandes plages de libertés improvisées pour le clown Bouchon.

Musique électronique, transe, homélies philosophiques, exégèse d’une Bible d’une nouveau genre, invocations…

Venez nous aider à devenir les apôtres poétiques de l’Amour de l’Amour.​

TARIFS 10€ .

Vaugarni Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74

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English :

Vincent Dubois… ordinary

Sunday, March 2 at 4pm

Concert with Vincent Dubois and Didier Buisson on accordion

Grange-Théâtre de Vaugarni Reservation required

L’événement La Société Secrète de l’Amour Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-04-28 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme