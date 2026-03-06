LA SOIRÉE CIRCASSIENNE

D14 Vieussan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Le Lézard Bleu à Vieussan propose une *soirée circassienne* animée par le Cirque La Cabriole. Jonglage, acrobaties, humour et poésie se mêlent dans un moment convivial et familial, fidèle à l’esprit des Cafés de Pays®. Un rendez‑vous festif à partager en plein cœur du village.

Le Lézard Bleu, Café de Pays® emblématique de Vieussan, accueille une *soirée circassienne* pleine d’énergie et de bonne humeur. À partir de 19h30, le Cirque La Cabriole investit le lieu pour offrir un spectacle vivant mêlant arts du cirque, acrobaties, jonglage, humour et poésie. Leur univers chaleureux et accessible promet un moment de partage idéal pour petits et grands.

Cette soirée s’inscrit dans la dynamique conviviale du Lézard Bleu, lieu de rencontres et de culture au cœur du Haut‑Languedoc. Le cadre intimiste du café, associé à la créativité du Cirque La Cabriole, crée une atmosphère unique où l’on se retrouve pour rire, s’émerveiller et profiter d’un moment simple et joyeux.

Comme pour chaque rendez‑vous Café de Pays®, l’événement met en valeur la vie locale, l’accueil chaleureux et l’esprit de village. Une belle occasion de découvrir Vieussan autrement, dans une ambiance festive et accessible à tous. .

D14 Vieussan 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 10 21

L’événement LA SOIRÉE CIRCASSIENNE Vieussan a été mis à jour le 2026-03-04 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC