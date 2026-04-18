SANGHA HOLIDAY Vieussan

Vieussan

SANGHA HOLIDAY

Hameau de Boissezon Vieussan Hérault

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-03

Un séjour en immersion mêlant méditation, activités collectives, temps libres, repas partagés et vie en communauté. Une parenthèse pour ralentir, se reconnecter à soi et profiter d’un cadre naturel propice à la détente et à la présence.

Sangha Holiday est une semaine de pause consciente, pensée comme un temps de respiration dans le rythme du quotidien. Le séjour alterne méditations guidées, activités collectives, temps de silence, moments libres et repas partagés. Chacun participe à la vie du lieu selon ses capacités, dans un esprit de simplicité, de coopération et de bienveillance.

Loin des sollicitations habituelles, cette immersion permet de retrouver un rapport plus direct à la nature, au corps et à l’esprit. Les pratiques proposées soutiennent l’ancrage, la détente et l’ouverture intérieure, tandis que la dynamique de groupe favorise la joie, le lien et la présence. Accessible à tous, ce séjour offre un espace chaleureux pour se ressourcer, se recentrer et vivre une expérience communautaire douce et inspirante.

Contenu du séjour

– Méditations guidées

– Activités collectives et temps de partage

– Participation à la vie du lieu

– Temps libres en nature

– Repas végétariens partagés

3 BONNES RAISONS

1. Une semaine pour ralentir et se reconnecter à l’essentiel.

2. Une immersion douce mêlant pratique, nature et vie collective.

3. Un cadre idéal pour se ressourcer et retrouver de la clarté. .

Hameau de Boissezon Vieussan 34390 Hérault Occitanie inscription@dharmanature.org

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English :

An immersion stay combining meditation, group activities, free time, shared meals and community living. A chance to slow down, reconnect with yourself and enjoy a natural setting conducive to relaxation and presence.

L’événement SANGHA HOLIDAY Vieussan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC