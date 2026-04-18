Vieussan

LA NUIT DE WESAK

Hameau de Boissezon Vieussan Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Une nuit entière dédiée à la méditation, en présentiel ou en ligne. Une expérience collective ou individuelle pour explorer la pleine présence, dépasser ses limites et goûter une atmosphère dense, paisible et inspirante.

Cette nuit de méditation s’inscrit dans la tradition de Wesak, célébrée chaque année par des millions de pratiquants. Elle invite à vivre une expérience profonde, en alternant méditation, pauses conscientes et observation silencieuse. Le temps s’étire, l’attention s’affine, et chacun peut explorer une présence plus vaste, soutenue par l’énergie collective ou par la pratique personnelle.

Accessible en présentiel ou en ligne, cette nuit permet de se dépasser en douceur, d’entrer dans une clarté nouvelle et de ressentir une intensité rare. Les participants témoignent souvent d’une atmosphère paisible, dense et mémorable, propice à un véritable bond dans la pratique méditative. Une invitation à vivre un moment unique, entre profondeur, simplicité et ouverture intérieure.

Lettre d’information envoyée avant l’événement (matériel, repas partagé, accès)

3 BONNES RAISONS

1. Vivre une nuit de méditation unique, célébrée dans le monde entier.

2. Explorer une présence profonde, soutenue par l’énergie du groupe.

3. Se dépasser en douceur et faire progresser sa pratique. .

Hameau de Boissezon Vieussan 34390 Hérault Occitanie inscription@dharmanature.org

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English :

An entire night dedicated to meditation, face-to-face or online. A collective or individual experience to explore full presence, go beyond your limits and enjoy a dense, peaceful and inspiring atmosphere.

L’événement LA NUIT DE WESAK Vieussan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC