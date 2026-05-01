MÉDITATION ALLONGÉE & BIENVEILLANCE Vieussan

Vieussan

MÉDITATION ALLONGÉE & BIENVEILLANCE

Hameau de Boissezon Vieussan Hérault

Tarif : 220 – 220 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-25

Une retraite silencieuse mêlant méditation allongée, pratiques de bienveillance (Metta), temps guidés et non guidés, échanges et moments libres pour profiter de la nature. Une expérience douce, profonde et accessible à tous.

Cette retraite propose une immersion dans la méditation allongée, une pratique encore peu connue mais particulièrement propice à la détente, à l’ouverture de l’esprit et à l’accueil des émotions. Elle permet de relâcher le contrôle, d’entrer dans un état de présence apaisée et de laisser émerger de nouvelles compréhensions. Associée aux méditations de bienveillance (Metta), elle renforce douceur, confiance et disponibilité intérieure.

La retraite se déroule en silence et alterne méditations guidées et non guidées, temps de questions, enseignements et moments libres pour profiter de la nature environnante. Les participants bénéficient d’un accompagnement bienveillant et d’un environnement simple, ressourçant et ouvert à l’introspection. Une expérience idéale pour ralentir, se reconnecter à soi et approfondir sa pratique méditative.

Hébergement Repas

– Camping sur place dans sa propre tente (prêt possible)

– Repas végétariens préparés sur place

3 BONNES RAISONS

1. Une pratique rare et profondément apaisante, idéale pour relâcher le mental.

2. Une retraite silencieuse soutenue par des enseignements et des méditations guidées.

3. Un cadre naturel préservé, propice au ressourcement et à la connexion intérieure. .

Hameau de Boissezon Vieussan 34390 Hérault Occitanie

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English :

A silent retreat combining reclining meditation, loving-kindness practices (Metta), guided and unguided times, exchanges and free time to enjoy nature. A gentle, profound experience accessible to all.

L’événement MÉDITATION ALLONGÉE & BIENVEILLANCE Vieussan a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC