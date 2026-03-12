La soirée de l’année ! Ebb’Flow en concert Ferme des Charmettes Lammerville
La soirée de l’année ! Ebb’Flow en concert Ferme des Charmettes Lammerville dimanche 28 juin 2026.
La soirée de l’année ! Ebb’Flow en concert
Ferme des Charmettes 9 rue des charmettes Lammerville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 18:30:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
La Ferme des Charmettes vous accueille pour un concert de Ebb’Flow, groupe de musique et chansons folk et blues.
Après le concert, un apéro partagé est prévu sous charretterie après le spectacle. Il est donc proposé aux participants d’apporter boissons et petites choses à grignoter !
Sur réservation au 06 70 02 55 58. .
Ferme des Charmettes 9 rue des charmettes Lammerville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 70 02 55 58 jeane.herrington@orange.fr
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English : La soirée de l’année ! Ebb’Flow en concert
L’événement La soirée de l’année ! Ebb’Flow en concert Lammerville a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux