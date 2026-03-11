Rallye vélo Rue des Canadiens Lammerville
Rallye vélo Rue des Canadiens Lammerville dimanche 12 juillet 2026.
Rallye vélo
Rue des Canadiens Mairie Lammerville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Passez une journée en famille dans la bonne humeur en participant au rallye vélo organisé par le comité des fêtes.
Prévoyez votre pique-nique !
Rendez-vous à 10h à la mairie. .
Rue des Canadiens Mairie Lammerville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 22 33 mairie.lammerville@wanadoo.fr
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English : Rallye vélo
L’événement Rallye vélo Lammerville a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux