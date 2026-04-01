La soirée découverte du monde merveilleux des amphibiens mediathèque de thaon Thaon

Thaon

La soirée découverte du monde merveilleux des amphibiens

mediathèque de thaon 2 Rue des Écoles Thaon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 22:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Animation. La soirée découverte du monde merveilleux des amphibiens organisée par CPIE, RV Médiathèque Thaon. Après une première partie en salle pour découvrir ces petites bêtes fascinantes, nous irons découvrir les tritons, crapauds , grenouilles de Thaon.

Animation. La soirée découverte du monde merveilleux des amphibiens organisée par CPIE, RV Médiathèque Thaon. Après une première partie en salle pour découvrir ces petites bêtes fascinantes, nous irons découvrir les tritons, crapauds , grenouilles de Thaon.

Jeudi 30 avril de 20 h à 22 h, Médiathèque de Thaon, 2, rue des Écoles, Thaon. Gratuit sur inscription. Contact 02 31 30 43 27, biodiversitethaon@gmail.com. .

mediathèque de thaon 2 Rue des Écoles Thaon 14610 Calvados Normandie +33 2 31 30 43 27 biodiversitethaon@gmail.com

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English : La soirée découverte du monde merveilleux des amphibiens

Animation. An evening to discover the wonderful world of amphibians organised by the CPIE, RV Médiathèque Thaon. After an initial indoor session to discover these fascinating little creatures, we’ll go and discover the newts, toads and frogs of Thaon.

L’événement La soirée découverte du monde merveilleux des amphibiens Thaon a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Caen la Mer